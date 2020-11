Lega: fondi russi, pm Milano chiedono proroga indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura di Milano ha chiesto di prorogare di altri sei mesi le indagini preliminari nei confronti dell'ex portavoce di Matteo Salvini e presidente dell'associazione LombardiaRussia Gianluca Savoini, dell'avvocato Gianluca Meranda e dell'ex banchiere Francesco Vannucci, indagati per corruzione internazionale nella vicenda sui presunti fondi russi alla Lega. Si tratta della seconda richiesta di proroga dopo quella concessa a febbraio dal gip Alessandra Clemente. L'inchiesta dell'aggiunto Fabio De Pasquale insieme ai pm Spadaro-Ruta-Costa è stata avviata in seguito alla pubblicazione di un audio con al centro la trattativa, poi non finalizzata, andata in scena all'hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre 2018 tra i tre indagati italiani e tre intermediari russi, tra cui Ilya Andreevich Yakunin e Andrey Yuryevich Kharchenko. Durante quell'incontro i protagonisti, stando alla registrazione agli atti dell'inchiesta, avrebbero discusso su un accordo riguardante la compravendita di una partita di gasolio del valore di un miliardo e mezzo di dollari, che avrebbe avuto come obiettivo quello di destinare una percentuale pari al 4 per cento, equivalente a circa 65 milioni di dollari, nelle casse del Carroccio. Soldi che sarebbero serviti per finanziare la campagna elettorale del partito alle ultime elezioni europee. (Rem)