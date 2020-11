Elezioni Usa: Pennsylvania, accolto ricorso della campagna di Trump per assistere a conteggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio elettorale della contea di Philadelphia giovedì ha chiesto alla Corte suprema della Pennsylvania di rivedere una sentenza della Corte suprema che ha dato alla campagna del presidente Donald Trump più margine di manovra per guardare il conteggio dei voti. Lo riporta il sito "The Hill". La richiesta di appello arriva poche ore dopo la sentenza della corte d'appello e, secondo il "New York Times", il 92 per cento del conteggio dei voti ha mostrato che Trump ha un leggero vantaggio sul candidato democratico Joe Biden. Trump ha celebrato la decisione della corte inferiore come una grande vittoria, anche se gli esperti di diritto elettorale hanno detto che se la sentenza restasse valida il suo probabile impatto sarebbe stato più limitato. "Grande vittoria legale in Pennsylvania!", Trump ha twittato. (Nys)