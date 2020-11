Francia-Austria: Eliseo, Macron annulla la visita prevista per il 9 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha annullato il viaggio in Austria che aveva in programma il 9 novembre per motivi di agenda legati alla questione sanitaria del coronavirus. Lo ha reso noto l'Eliseo, spiegando che nei prossimi giorni Macron e il cancelliere austriaco Sebastian Kurz avranno un colloquio in videoconferenza incentrato su temi legati alla lotta al terrorismo. La notizia è stata confermata anche da un portavoce della cancelleria austriaca, secondo il quale i due leader all'inizio della prossima settimana parleranno di "lotta contro il terrorismo islamista e l'islam politico". (Frp)