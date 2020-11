Covid: Arcuri, abbiamo sempre avuto cura delle categorie fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi da sempre, con una molteplicità di azioni, abbiamo cura anzitutto delle categorie fragili". Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa. "Abbiamo distribuito alle residenze per anziani, da subito, ad esempio", ha spiegato Arcuri, "Dispositivi gratuiti di protezione individuale, stiamo avviando la distribuzione dei test antigienici, abbiamo fatto in modo che i disabili e le persone che si occupano della loro vita possano essere tutelati anche di più - se posso usare un termine improprio - rispetto alle persone che non vivono questa condizione. Lo faremo", ha concluso Arcuri, "anche nelle prossime azioni, penso ai vaccini". (Rin)