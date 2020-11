Frosinone: sindaco, nuova sede comunale è momento storico attesa 70 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Ottaviani ha acquistato l'immobile già sede della filiale di Frosinone della Banca d'Italia, con la formula del "rent to buy", ossia una combinazione di un contratto di locazione ed acquisto, attraverso lo scomputo dei canoni annuali, corrisposti in acconto del prezzo. "Prima amministrazione in Italia -silegge in una nopta del comune di Frosinone-, ad adottare la tecnica finanziaria del rent to buy per una sede istituzionale, il comune di Frosinone ha formalizzato così l'acquisizione del palazzo della Banca d'Italia, nella parte alta della città. In questo modo, l'amministrazione Ottaviani ha chiuso il percorso volto all'acquisizione, all'interno del patrimonio pubblico, dell'immobile della Banca d'Italia, che insiste su piazzale Vittorio Veneto, per destinarlo a nuova sede comunale, ove verrà insediata anche la pinacoteca del capoluogo. A seguito della formalizzazione dell'atto autorizzativo da parte dell'assise civica – competente sull'acquisto, trattandosi di un contratto pluriennale – nella giornata odierna è stata siglato l'atto notarile con l'istituto di via Nazionale". (segue) (Rer)