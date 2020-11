Frosinone: sindaco, nuova sede comunale è momento storico attesa 70 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ente di piazza VI dicembre che da oggi trasferirà la sede in piazzale Vittorio Veneto, ha, nei mesi scorsi, negoziato con l'Istituto condizioni ritenute favorevoli anche per un ente, quale è il Comune di Frosinone, in riequilibrio finanziario (procedura che non permette di effettuare mutui, oltre a comportare ulteriori limitazioni), dovuto al debito dei decenni precedenti, pari a circa 50 milioni di euro. "Si celebra oggi la rimarginazione di una ferita impressa al nostro territorio e alla nostra gente oltre 70 anni fa, quando l'11 settembre del 43 il bombardamento distrusse il palazzo comunale, insieme all'80 per cento di tutti gli immobili pubblici e privati presenti in città". Lo ha detto nella nota il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani. "La nostra comunità si è rimboccata le maniche e, pur senza beneficiare neppure di un euro di finanziamento pubblico, dallo Stato centrale o di altre forme di risarcimento, come avvenuto per altri comuni, ha centrato un obiettivo enorme di carattere identitario e culturale. Abbiamo nuovamente la nostra Casa del Popolo che corrisponde al nuovo palazzo comunale, situato nell'ex Banca d'Italia in piazza Vittorio Veneto, finalmente da oggi di proprietà di tutti". (Rer)