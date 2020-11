© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntsmenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti interviene alla video conferenza stampa di presentazione della Settimana dei diritti umani, iniziativa promossa dall'Ordine degli psicologi della Lombardia, con il patrocinio del Comune di Milano, che si tiene dal 9 al 13 novembre. Partecipano il presidente e segretario dell'Ordine degli psicologi della Lombardia, Laura Parolin e Gabriella Scaduto, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Riccardo Bettiga, il Garante per la tutela delle vittime di reato Elisabetta Aldrovandi e il curatore della mostra "Diritto e Rovescio. Percorsi d'arte fra psiche, diritti e umanità", Giacinto Di Pietrantonio,Evento on line sul sito del Comune di Milano, alla pagina webradiotv InComune (ore 12.00)Commissione consiliare Sport. All'ordine del giorno la riqualificazione del centro sportivo Giuriati. Partecipano, tra gli altri, l'assessore allo Sport Roberta Guaineri, il delegato allo Sport del Politecnico Francesco Calvetti, il dirigente Area Campus Life del Politecnico Chiara Pesenti, il presidente del Municipio 3 Caterina Antola.Diretta YouTube (dalle 13 alle 14.30)Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parla della Milano del futuro con il direttore del MIT Senseable City Lab, Carlo Ratti.Evento on line sulla WebTv del Comune di Milano "In Comune" (ore 18.00) (Rem)