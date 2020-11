© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, venerdì 6 novembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - riunione in videoconferenza della V Commissioni. Odg: 1)"Candidiamo i forti alpini piemontesi e valdostani a patrimonio Unesco"; 2) "valorizzare Torino come sede Unesco".Ore 11.30 - riunione in videoconferenza della I Commissioni. Odg: 1)Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022. Variazioni; 2) approfondimenti deliberazione di Giunta "Limiti assunzionali 2020. Piano assunzioni 2020 e linee guida gestione personaleOre 15 - riunione in videoconferenza delle Commissioni VI, V e II. Odg: Restauro, ripristino e manutenzione della fontana luminosa sita nel parco del Valentino senza scopo di lucro per i promotori, nè oneri in capo al Comune di Torino.REGIONEore 14:30, Videoconferenza, il garante regionale per i diritti degli animali Enrico Moriconi interviene al convegno "Diritti degli animali: le nuove frontiere per la loro tutela", organizzato da Lega nazionale per la difesa del cane - Animal Protection.ore 16:00, Videoconferenza, corso di formazione sull’Ue rivolto agli Enti locali del Piemonte, organizzato dalla Consulta europea in collaborazione con l’Istituto universitario di Studi europei (Iuse). (Rpi)