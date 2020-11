Sport: aperte iscrizioni ad Aci Rally Monza, seconda gara italiana del campionato del mondo 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono aperte fino al 20 novembre le iscrizioni ad Aci Rally Monza, la gara organizzata dall'Automobile Club d'Italia in collaborazione con l'Autodromo Nazionale Monza, in programma dal 3 al 6 dicembre. La competizione rappresenta il settimo e conclusivo round del Fia World Rally Championship e la seconda gara del campionato del mondo a venire disputata in Italia, dopo il Rally Italia Sardegna dello scorso ottobre. Due appuntamenti consecutivi quindi in Italia, decisivi per le sorti del campionato del mondo rally, che ha completamente rimodulato il calendario in seguito all'emergenza Covid-19. L'elenco degli iscritti sarà pubblicato martedì 24 novembre. Nelle prossime settimane - fa sapere una nota di Aci - vi sarà la presentazione ufficiale da parte dei vertici dell'organizzazione. La competizione si articolerà su un totale di 469,87 chilometri, con validità, oltre che per i Fia Wrc, anche per il mondiale Wrc2, Wec3 e Junior Wrc. (com)