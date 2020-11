Brasile: sondaggi amministrative Rio de Janeiro, ex sindaco Paes avanti su uscente Crivella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corsa per la poltrona di sindaco della città di Rio de Janeiro, in Brasile, sembra sempre più una sfida a tre tra il primo cittadino uscente Marcelo Crivella, del Partito Repubblicano, l'ex sindaco Eduardo Paes per il partito Democratico e il deputato dello stato del Partito democratico laburista (Pdt), Marta Rocha. Secondo un sondaggio realizzato dall'istituto di ricerca Paranà Ricerche in vista delle elezioni del 15 novembre, Paes gode del 27,7 per cento delle intenzioni di voto. Crivella si distanzia di circa 13 punti, al 14,1, tecnicamente appaiato a Rocha, data al 14 per cento, in terza posizione. La corsa è lontana dall'essere definita: per diventare sindaco al primo turno è necessario il voto del 50 per cento più uno dei votanti, ed è quindi ragionevole pensare che si deciderà al ballottaggio. (segue) (brb)