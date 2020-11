Brasile: sondaggi amministrative Rio de Janeiro, ex sindaco Paes avanti su uscente Crivella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eduardo Paes è stato sindaco tra il 2009 e il 2016 e, prima, è stato consigliere municipale, deputato federale e segretario di stato al turismo, sport e tempo libero. Il Dem forma con il Partito Liberale (Pl) e altri cinque partiti la coalizione "La certezza di una Rio migliore". Il presidente municipale del Pl, Nilton Caldeira, sarà il candidato alla carica di vice sindaco di Rio de Janeiro. Il sindaco uscente Marcelo Crivella è sindaco dal gennaio 2017. Prima è stato senatore per due mandati e ministro della Pesca e dell'Acquacoltura nel governo di Dilma Rousseff. I repubblicani formano con altri sette partiti la coalizione "Con Dio, per la famiglia e per Rio", dichiaratamente allineata al credo cristiano evangelico. Il tenente colonnello dell'esercito Andrea Firmo è il candidato a vice sindaco. Martha Rocha, deputata dello stato di Rio, delegata ed ex capo della Polizia civile di Rio, correrà presentandosi con la coalizione "Uniti per Rio", formata da Pdt e Partito socialista brasiliano (Psb). Il regista Anderson Quack è il candidato a vice sindaco. (segue) (brb)