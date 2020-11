Imprese: Ferigo (Inwit), risultati terzo trimestre confermano accelerazione operativa della società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo trimestre del 2020 ci consegna dei dati che confermano l’accelerazione operativa della società: abbiamo aumentato il numero di ospitalità sulle nostre torri e ottenuto importanti soddisfazioni anche con il business delle micro-coperture con small cells e Das. Così l’amministratore delegato di Inwit, Giovanni Ferigo, commentando il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020 approvato dal Cda. “Tra i recenti successi commerciali vantiamo gli accordi per la copertura della linea 4 della metropolitana di Milano, dello stabilimento Philip Morris Manufacturing and Technology Bologna a Crespellano, dei dipartimenti di Ingegneria dell’Università Federico II e dell’avvio della collaborazione con Tim per la realizzazione di small cells 5G, partendo da Milano e Genova”, ha ricordato. (Com)