Imprese: Ferigo (Inwit), Piano industriale prevede forte crescita nel prossimo triennio

- Il Piano industriale 2021-2023 approvato oggi dal Cda prevede una forte crescita della società nel prossimo triennio: investiremo circa 600 milioni di euro per sostenere il nostro business, a sostegno di tutti gli operatori, garantendo al contempo alla società un incremento dei risultati finanziari, una riduzione della leva finanziaria e un’importante politica dei dividendi. Così l’amministratore delegato di Inwit, Giovanni Ferigo, commentando il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020 approvato oggi insieme al Piano industriale. “Siamo pronti a giocare un ruolo da protagonisti nella trasformazione digitale a supporto degli operatori nello sviluppo di nuove infrastrutture per l’implementazione del 5G, dell’Fwa e delle micro-coperture con Das e small cells, presidiando anche le opportunità tecnologiche del futuro: ci siamo anche dotati di un nuovo piano di sostenibilità con obiettivi rilevanti come la carbon neutrality al 2025 e la definizione della climate strategy”, ha detto. (Com)