Algeria-Italia: ambasciatore Ferrara da ministro Boukadoum e premier Djerad per incontri di commiato

- L’ambasciatore d’Italia ad Algeri, Pasquale Ferrara, è stato ricevuto quest’oggi dal ministro degli Affari Esteri algerino, Sabri Boukadoum, e dal primo ministro, Abdelaziz Djerad, per incontri di commiato. “Determinazione a rafforzare sempre più la cooperazione nel Mediterraneo e su tutti i temi di interesse comune”, ha scritto su Facebook la rappresentanza diplomatica italiana. Nato a Caserta nel 1958, entrato in carriera diplomatica nel 1984, Ferrara si era insediato ad Algeri nell’ottobre del 2016 al posto di Michele Giacomelli. A sua volta, Ferrara verrà sostituito da Giovanni Pugliese, ex capo del Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale della Farnesina. Il nuovo ambasciatore ad Algeri assumerà ufficialmente le funzioni negli ultimi giorni del corrente mese di novembre. (Ala)