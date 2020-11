Imprese: Banca Generali, nel terzo trimestre utile netto stabile a 63,8 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre Banca Generali ha registrato un utile netto del trimestre stabile a 63,8 milioni di euro: il dato include anche l’aumento degli oneri per i fondi bancari e del livello di tassazione. Stando ai risultati al 30 settembre approvati dal Cda, il margine di intermediazione si è attestato a 145,2 milioni con un incremento del sette per cento dovuto alla positiva dinamica del margine d’interesse e delle commissioni nette ricorrenti. I costi operativi, prosegue la nota, sono stati pari a 54,6 milioni. (Com)