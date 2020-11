Francia: ministro Salute, seconda ondata Covid è "violenta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda ondata di coronavirus è arrivata in Francia ed è "violenta". Lo ha detto il ministro francese della Sanità, Olivier Veran, facendo il punto della situazione epidemiologica nel paese. "La regione Auvergne-Rhone-Alpes è la più colpita", ha detto il ministro, sottolineando che senza le restrizioni adottate a metà novembre il numero di pazienti in rianimazione sarebbe stato il doppio. Nel corso della conferenza stampa, il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, ha annunciato 58.046 nuove persone positive in 24 ore. "La Francia è il paese in Europa che conta il maggior numero di casi", ha detto Salomon.(Frp)