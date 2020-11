Brasile: elezioni amministrative, Tribunale elettorale invia forze armate in tre stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giudici del Tribunale superiore elettorale (Tse) del Brasile hanno disposto l'invio delle forze armate negli stati di Ceará, Tocantins e Piauí come supporto alle forze dell'ordine locali a tutela dell'ordine pubblico nel corso delle elezioni municipali, il cui primo turno è previsto il 15 novembre. L'invio di truppe federali è stato richiesto dai tribunali elettorali regionali degli stati, previa consultazione e approvazione da parte di ciascun governo statale. Non è stato ancora tuttavia comunicato quanti comuni dovrebbero ricevere le truppe. Secondo il voto del relatore della sentenza, il giudice Luis Roberto Barroso, l'invio delle forze armate "è giustificato da quattro ragioni. Storia di conflitti in precedenti elezioni, l'esistenza di conflitti tra fazioni criminali nelle località, il numero ridotto di agenti di polizia nelle località e ripetuti tentativi di frodi contro gli elettori indigeni". Alla fine di ottobre, il Tse aveva già autorizzato l'invio di truppe federali in 345 municipi in sette stati. La decisione riguarda anche il secondo turno, previsto per il 29 novembre. (segue) (brb)