Roma: incidente frontale tra auto e camion, grave una donna

- Una donna è rimasta gravemente ferita in località Casal Bruciato a sud di Roma, in un incidente stradale avvenuto tra l'auto su cui viaggiava la donna e un camion diretto verso Roma. Lo scontro frontale tra i mezzi è avvenuto oggi pomeriggio sulla via Ardeatina e, sul posto, sono dovuti accorrere i vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia che hanno lavorato non poco per liberare la donna dal groviglio di lamiere. Ferita, ma cosciente, è stata affidata agli operatori del 118 e trasportata in ospedale. (Rer)