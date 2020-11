Imprese: Inwit, nel terzo trimestre utile e ricavi in forte aumento, migliorata guidance 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre dell’anno Inwit ha registrato un utile pari a 40,3 milioni di euro, con un incremento del 36 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019. Stando al resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020 approvato dal Cda, i ricavi e l’Ebitda si sono attestati rispettivamente a 186,1 e 172,8 milioni di euro, registrando un aumento pari al 93,3 e al 106,1 per cento. Dal punto di vista dei risultati industriali, prosegue la nota, i dati evidenziano la crescita delle ospitalità sui siti (510 in più) dai principali operatori mobili ed Fwa, e la realizzazione di oltre 600 nuove unità relative a sistemi Das (Distributed antenna systems) per micro-coperture indoor. Grazie anche ai risultati del trimestre, prosegue la nota, la guidance 2020 è stata aggiornata e migliorata, con ricavi vicini al limite superiore del range comunicato a luglio 2020, ed Ebitda e recurring free cash flow leggermente al di sopra dei valori comunicati. (Com)