Migranti: Bernini (FI), Pd accecato da ideologia, impari da Macron

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, rileva che "il Pd si indigna se il centrodestra chiede più fermezza nel controllo dell’immigrazione irregolare, ignorando le possibili conseguenze sociali del continuo afflusso di migranti nelle Regioni sottoposte a nuove restrizioni anti Covid. Ma ieri", continua la parlamentare in una nota, "il ministro Di Maio ha ammesso che i flussi di queste settimane sono inaccettabili perché mettono a rischio la sicurezza nazionale, e oggi il presidente francese Macron ha annunciato il raddoppio dei controlli alle frontiere per contrastare la minaccia terroristica e l'immigrazione clandestina. Non è dunque una preoccupazione solo nostra: è il Pd che antepone l’ideologia alla realtà. E' inutile invocare la solidarietà europea - conclude l'esponente di FI - se il governo non è in grado di gestire l’immigrazione e di garantire la sicurezza". (Com)