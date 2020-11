Libia: Italia accoglie con favore i risultati di Ghadames

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia accoglie con favore i risultati della più recente sessione di lavoro della Commissione militare congiunta intra-libica, che si è conclusa ieri a Ghadames sotto la guida della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). Si tratta, spiega la Farnesina in una nota, di significativi avanzamenti verso la stabilizzazione in Libia, con l’obiettivo ultimo di riportare pace e sicurezza nel Paese. "Il dialogo intra-libico si sta dimostrando efficace e va garantito da interferenze esterne, anche in vista del prossimo Foro di dialogo politico libico (al via a Tunisi il prossimo 9 novembre)", conclude la nota. (segue) (Com)