Libia: Italia accoglie con favore i risultati di Ghadames (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unsmil ha annunciato la fine degli incontri di Ghadames tra le delegazioni dell'Esercito nazionale libico (Lna) e il Governo di accordo nazionale (Gna), precisando che si è raggiunto un'intesa sui termini di attuazione dell'accordo di cessate il fuoco e il ritorno di tutte le forze militari nelle loro basi. La missione ha chiarito, in una dichiarazione nella tarda serata di ieri, che le due parti hanno concordato di formare un sottocomitato militare per supervisionare il ritorno di tutte le forze delle due parti preso i loro quartier generali e il ritiro delle milizie straniere dalle linee di contatto del fronte, scegliendo la città di Sirte come quartier generale del comitato (5 + 5). Per quanto riguarda le disposizioni in materia di sicurezza, la missione Onu ha inoltre invitato il Consiglio di sicurezza ad accelerare l'emissione di una decisione vincolante per attuare le disposizioni dell'Accordo di Ginevra firmato il 23 ottobre 2020. E' stato anche deciso di tenere la prima riunione del sottocomitato a Sirte questo mese, oltre a fissare una data per il 16 novembre per l’organizzazione di una riunione nella regione di Brega per discutere l'unificazione della Guardia delle strutture petrolifere, oltre a stabilire squadre congiunte del genio militare per la bonifica dei campi minati in collaborazione con esperti delle Nazioni Unite. Nei colloqui è stata inoltre predisposta l'immediata ripresa dei voli verso le città di Ghadames e Sebha. (Com)