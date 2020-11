Imprese: Banco Bpm, al 30 settembre attività finanziarie per 47 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività finanziarie di Banco Bpm al 30 settembre 2020 ammontano a 47 miliardi di euro con un aumento del 26,7 per cento rispetto al 31 dicembre 2019: un incremento concentrato principalmente nei titoli di debito e nel portafoglio dei titoli destinati ad essere detenuti fino a scadenza valutati al costo ammortizzato. Stando ai risultati consolidati approvati dal Cda, la composizione al 30 settembre 2020 è rappresentata da titoli di debito per 39,9 miliardi, da titoli di capitale e quote di Oicr per 1,9 miliardi, da strumenti derivati per 2,4 miliardi e da altre attività finanziarie, principalmente rappresentate da operazioni di pronti contro termine per 2,8 miliardi. Gli impieghi netti verso la clientela, prosegue la nota, ammontano al 30 settembre 2020 a 108,7 miliardi con una crescita di 2,9 rispetto al 31 dicembre 2019: la variazione è da imputare alle esposizioni performing che crescono di 3,3 miliardi con un volume di nuove erogazioni a famiglie e imprese pari a 20,33 miliardi nel periodo. (Com)