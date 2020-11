Repubblica Ceca: polizia ferma camion con 48 migranti a bordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio in Repubblica Ceca gli agenti di polizia hanno fermato un camion che trasportava illegalmente 48 migranti. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Ctk". Il mezzo è stato fermato lungo l'autostrada D2 all'altezza di Podivin, in Moravia meridionale. I migranti sono probabilmente siriani, secondo quanto spiegato a "Ctk" dal portavoce della polizia doganale, Bohumil Malasek. Il camion, con targa turca, è stato fermato per un controllo. Gli autisti a bordo erano due e dai documenti il mezzo avrebbe dovuto trasportare piastrelle. Un'ispezione con uno scanner a raggi X ha però rivelato che il carico era di migranti, tra i quali una donna. (Vap)