Imprese: Banco Bpm, al 30 settembre esposizioni nette deteriorate per 5,1 miliardi

- Al 30 settembre 2020 Banco Bpm registra esposizioni nette deteriorate per 5,1 miliardi di euro. Stando ai risultati consolidati approvati dalo Cda, l’esame delle singole poste evidenzia la seguente dinamica: sofferenze nette pari a 1,5 miliardi con un calo di 1,8 punti percentuali rispetto al 31 dicembre 2019; inadempienze probabili nette per 3,5 miliardi, con un decremento di 11 punti percentuali; esposizioni scadute nette per 78 milioni. L’indice di copertura dell’intero aggregato dei crediti deteriorati, prosegue la nota, sale al 48 per cento. Il coverage ratio delle esposizioni in bonis è pari allo 0,42 per cento, in aumento rispetto allo 0,33 per cento al 31 dicembre 2019. (Com)