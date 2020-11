Sicurezza: generale Graziano, attacchi a Francia e Austria dimostrando che Covid ha amplificato minacce esistenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente, il vice segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) per la Politica di sicurezza e difesa comune (Psdc) e la risposta alle crisi, Charles Fries, ha informato i capi di stato maggiore dell'Ue sugli ultimi sviluppi relativi alla bussola strategica e all'analisi delle minacce. Il capo dell'esecutivo dell'Agenzia europea per la difesa (Ead), Jiri Sedivy, ha fornito le sue riflessioni su come prevede il ruolo di supporto dell'Ead nel contribuire al collegamento tra lo sviluppo delle capacità militari e l'ambiente operativo. Il direttore generale della difesa, dell'industria e dello spazio, Timo Pesonen, ha spiegato come la nuova direzione potrebbe contribuire nel contesto. (segue) (Beb)