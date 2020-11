Sicurezza: generale Graziano, attacchi a Francia e Austria dimostrando che Covid ha amplificato minacce esistenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente, il presidente del comitato militare della Nato, il maresciallo capo dell'aeronautica Stuart Peach, si è unito alla discussione incentrata sulla cooperazione Ue-Nato. Graziano ha osservato che "le relazioni Ue-Nato sono della massima importanza. "Dovremmo cogliere ogni singola opportunità per rafforzarle. Noi dobbiamo ancora rafforzare le sinergie tra le due organizzazioni, come ulteriore passo verso una loro più stretta interazione in una vera operazione di crisi", ha aggiunto. Al termine della videoconferenza, il generale Graziano ha sottolineato l'importanza degli sforzi militari nell'ambito delle attività della Psdc. "Stiamo vivendo tempi difficili. In questo contesto, dobbiamo restare impegnati, pronti a contribuire alla protezione dei cittadini europei e continuare ad adempiere ai mandati delle missioni e delle operazioni dell'Ue", ha concluso. (Beb)