Imprese: Banco Bpm, obiettivi 2023 non più attuali, serve nuovo Piano strategico

- Dopo un terzo trimestre mediamente più forte delle attese, le prospettive macroeconomiche per l’ultima parte dell’esercizio rimangono incerte e condizionate dalle decisioni che governi e autorità adotteranno per contrastare la recrudescenza della pandemia da Covid-19: in tale scenario problematico l’economia italiana, data la propria struttura, potrebbe nuovamente presentare gli elementi di fragilità già emersi in primavera, ma la capacità di reazione dimostrata in estate consente di guardare con relativo ottimismo allo sviluppo per gli anni futuri, che potranno beneficiare anche degli effetti espansivi del Recovery fund. Lo si legge nella nota diffusa da Banco Bpm a seguito della pubblicazione dei risultati consolidati al 30 settembre 2020. Stante tale contesto, prosegue la nota, si conferma che “gli obiettivi del Piano strategico 2020-2023 del Gruppo, annunciati all’inizio di marzo, a differenza delle principali linee guida di sviluppo del business, non sono più da considerarsi attuali, in quanto elaborati sulla base di ipotesi formulate prima della diffusione su scala planetaria della pandemia, in uno scenario macroeconomico diverso da quello che va determinandosi di giorno in giorno”. Il Gruppo, prosegue la nota, procederà pertanto alla predisposizione di un nuovo Piano strategico una volta che il quadro prospettico sarà meglio definito, così da poterlo basare su nuovi e più aggiornati presupposti sia macroeconomici che di settore. (Com)