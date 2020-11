Covid: Sportiello (M5s), Campania zona gialla sulla base di dati scientifici e oggettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I 21 parametri sono stati definiti ad aprile, d'accordo con le Regioni, che prendono anche parte alla cabina di regia del ministero della Salute, attraverso i rappresentanti decisi dalla Conferenza delle Regioni. L'ultimo Dpcm è il frutto di un percorso condiviso dalle Regioni, insieme al ministero della Salute e al Comitato tecnico scientifico. Nessuna scelta politica o poco trasparente, come affermato pretestuosamente da alcuni governatori in queste ore, ma valutazioni sulla base di dati scientifici e oggettivi con le regioni stesse condivisi ed utilizzati già dallo scorso maggio periodicamente per seguire l'andamento dei contagi". Lo ha dichiarato in una nota il deputata campana del Movimento 5 stelle Gilda Sportiello. (segue) (Ren)