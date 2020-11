Camerun: rilasciati 11 insegnanti rapiti dai separatisti anglofoni nel Nordovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undici insegnanti rapiti lo scorso 3 novembre dai separatisti anglofoni nella città di Kumbo, nella regione del Nordovest del Camerun, sono stati rilasciati. Lo ha annunciato all'emittente "Bbc" il reverendo Fonki Samuel Foba, responsabile della scuola presbiteriana dove è avvenuto il rapimento, il quale ha precisato che non è stato pagato alcun riscatto per il rilascio degli insegnanti. Il rapimento è avvenuto una settimana dopo l'attacco a una scuola di Kemba, nella regione del Sudovest, in cui sono stati uccisi setto studenti. I rapimenti sono sempre più frequenti nelle due regioni anglofone del Camerun, teatro dal 2017 di un conflitto tra forze di sicurezza e miliziani separatisti. Le violenze fra le parti sono scoppiate nel 2016 a causa della presunta emarginazione della comunità anglofona da parte delle autorità centrali di Yaoundé e si sono aggravate a fine del 2017 quando i leader della diaspora anglofona hanno formato un governo provvisorio nell'autoproclamata Repubblica di Ambazonia. Le tensioni sono sfociate in numerosi scontri con le forze dell'ordine che hanno provocato morti e feriti e la fuga di migliaia di persone dalle loro case. Secondo fonti delle Nazioni Unite, almeno 2 mila persone sono state uccise dall'inizio della crisi anglofona, nel 2016, e 500 mila sono sfollate. Di queste ultime, circa 1.300 persone sono state sfollate a fine settembre scorso in seguito ai nuovi attacchi che hanno provocato decine di morti fra i civili, mentre centinaia di case sono state date alle fiamme.(Res)