Covid: Arcuri, crescita contagi in diminuzione su base settimanale, da misure primi effetti

- Entrando nei numeri dell’epidemia "oggi abbiamo quattro volte i contagiati di un mese fa. Questa settimana sono cresciuti del 38 per cento, in diminuzione rispetto alle settimane precedenti", quando la crescita era stata anche del 100 per cento. Lo ha sottolineato il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa. Questo, ha aggiunto, "vuol dire che le misure" di contenimento varate nelle scorse settimane "cominciano ad avere effetti". Arcuri ha, poi, ricordato che non si tratta di "effetti risolutivi". (Rin)