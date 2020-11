Imprese: Profumo (Leonardo), risultati dimostrano una risposta pronta alle sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati dei primi nove mesi dimostrano che abbiamo risposto prontamente alle sfide di breve periodo del 2020, reagendo in maniera efficace alle dinamiche di un contesto in continuo cambiamento. Così l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, commentando i risultati della società al 30 settembre 2020 approvati oggi dal consiglio di amministrazione. “Abbiamo intrapreso azioni per diventare più resilienti e agili: abbiamo ridotto i costi, prioritizzato gli investimenti senza comportare ritardi sui programmi, riorientato gli ordini ricevendo un supporto significativo dai nostri clienti nazionali, riconfigurato le linee produttive per rispondere alle restrizioni dovute al Covid, abbiamo implementato in modo rapido ed efficace modalità di smart working, portando avanti la produzione e razionalizzando il nostro business in linea con la domanda”, ha detto. (Com)