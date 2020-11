Spagna: ambasciata italiana a Madrid presenta video "Il design: viaggio tra Italia e Spagna"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'Italian Design Day 2020 di oggi, dedicato al tema "Disegnare il futuro. Sviluppo, innovazione, sostenibilità, bellezza", l'ambasciata d'Italia a Madrid ha presentato in un video i risultati del concorso "Il Design: un viaggio tra Italia e Spagna" rivolto a studenti spagnoli e giovani creativi sotto i 35 anni e realizzato in collaborazione con il consolato generale a Barcellona, "Interni Magazine", l'Ordine degli architetti di Madrid (Coam), l'associazione dei designer di Madrid (Dimad), l'associazione del design industriale di Barcellona (Adi-Fad). L'iniziativa si inserisce nella strategia integrata "Vivere all'Italiana" del ministero italiano degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Nel cortometraggio, realizzato da "Interni Magazine" con la collaborazione del Poli.Design di Milano, appaiono l'ambasciatore Riccardo Guariglia e i membri della giuria internazionale che ha valutato le proposte: la direttrice di "Interni", Gilda Bojardi, il presidente del Poli.Design, Francesco Zurlo, il presidente dell'Associazione per il disegno industriale (Adi), Luciano Galimberti, il presidente di Adi-Fad, Salvi Plaja e il designer Mariano Martín di Dimad. Protagonisti del video i giovani designer autori dei progetti vincitori e le imprese italiane che hanno sviluppato i relativi prototipi: Blanca Galan Merino e Pablo Sinan Akgul Garcimartin, studenti dello Ied di Madrid e autori progetto "Anyway", realizzato da "True Design"; Amalia Puga Cividanes, studentessa dell'Elisava ed autrice del progetto "Entre Redes", realizzato da Emu; Diego Finger, studente della Scuola tecnica superiore dell'Università Politecnica di Madrid e autore del progetto "Gya", realizzato da "Baleri Italia"; Paula Chacártegui, studentessa dello Ied di Barcellona ed autrice del progetto "Kama", realizzato da "Alessi"; Daniela Grisel Beizaga Laura, studentessa dello Ied di Madrid ed autrice del progetto "Marana Wooden Knife", realizzato da "Disegno Mobile"; Carla Jorgens Vidal, studentessa dello Ied di Barcellona ed autrice del progetto "Nahe", realizzato da "Martinelli Luce"; Irene Infantes, professionista under 35, autrice del progetto "Trashumancia", realizzato da "Cc-tapis". (segue) (Vap)