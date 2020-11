Spagna: ambasciata italiana a Madrid presenta video "Il design: viaggio tra Italia e Spagna" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante le difficoltà degli ultimi mesi - ha dichiarato l'ambasciatore Guariglia - abbiamo voluto portare a termine un progetto che testimonia l'impegno e la vicinanza delle istituzioni al mondo del design". Le aziende italiane partner hanno realizzato "un lavoro straordinario, portando a termine la realizzazione dei prototipi, con l'intenzione addirittura di commercializzarne alcuni", ha aggiunto l'ambasciatore. "Ci sembra questo il modo migliore per conseguire gli obiettivi principali del progetto, e cioè far conoscere ancora di più il design italiano in Spagna e favorire il collegamento tra il mondo creativo spagnolo e le imprese italiane del settore", ha concluso il diplomatico. (Vap)