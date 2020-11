© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato netto di Enel è stato di 2,921 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2020, in aumento del 259,3 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, "soprattutto per i maggiori adeguamenti di valore effettuati nei primi nove mesi del 2019". È quanto emerge dai risultati diffusi dal gruppo. I ricavi sono invece stati pari a 48,050 miliardi di euro, in calo del 19 per cento rispetto al 2019.(Com)