© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia "non è tutta uguale e per questo è stato messo in campo un sistema in grado di graduare le misure in base ai territori". Lo ha affermato il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa. Questo sistema, ha chiarito, "evita il lockdown di tutto il Paese". (Rin)