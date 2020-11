Imprese: Profumo (Leonardo), posizione finanziaria solida, ripresa operativa costante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo una posizione finanziaria solida, resa ancora più robusta dalla sottoscrizione a maggio di ulteriori linee di credito e dal rifinanziamento del bond in scadenza nel 2021: non abbiamo quindi necessità di aumenti di capitale o ulteriore rifinanziamento del debito. Così l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo commentando i risultati della società al 30 settembre 2020 approvati oggi dal consiglio di amministrazione. “Stiamo dimostrando una ripresa operativa costante trimestre dopo trimestre: confidiamo nei nostri punti di forza, nei solidi fondamentali del business in un mercato comunque in crescita e siamo ben posizionati per uno sviluppo sostenibile nel medio e lungo periodo, anche a supporto dell’Italia”, ha detto. Alla base della nostra fiducia, ha continuato, ci sono “il nostro mix di business, il solido portafoglio ordini, le relazioni con i clienti, la posizione di leader in segmenti chiave con prodotti e servizi di qualità, il nostro ruolo nei principali programmi internazionali e la nostra spinta innovativa tesa alla identificazione di nuove opportunità di business”. (Com)