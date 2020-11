Venezuela: Tribunale supremo autorizza richiesta estradizione ex generale Alcala dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale supremo di giustizia del Venezuela ha autorizzato il governo di Nicolas Maduro a chiedere l’estradizione dagli Stati Uniti dell’ex generale e Cliver Alcala, accusato di avere partecipato lo scorso maggio a un tentativo di invasione marittima, la cosiddetta operazione Gedeon. Oltre che del presunto tentato omicidio di Nicolas Maduro, l’ex militare, uomo di fiducia dell’ex presidente Hugo Chávez, è accusato anche di tradimento della patria, traffico illecito di armi terrorismo e associazione per delinquere. Alcala è stato arrestato negli Stati Uniti lo scorso maggio con l'accusa di aver organizzato un presunto colpo di stato per rovesciare il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. Secondo la stampa statunitense, un gruppo di 300 "volontari pesantemente armati" programmava di rovesciare Maduro in una sorta di "colpo di stato" presumibilmente finanziato da privati statunitensi. Il piano prevedeva un ingresso in Venezuela passando dalla punta settentrionale del Sudamerica, facendo irruzione sulla via nelle basi militari venezuelane ed innescando una rivolta popolare contro il presidente venezuelano, allo scopo di destituirlo. Alcala, noto disertore dell'esercito venezuelano ora in pensione, è stato messo agli arresti anche con l'accusa di traffico di narcotici. (segue) (Vec)