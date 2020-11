Milano: De Chirico (FI), Sindaco si fa campagna elettorsle con soldi milanesi, valuteremo ricorso a Corte Conti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre il Consiglio comunale è sospeso per i litigi interni alla maggioranza per il piano alienazioni, sulla mia bacheca Facebook mi è apparsa la sponsorizzazione di un post della pagina istituzionale del Comune di Milano dell'incontro tra Beppe Sala e il sindaco di Barcellona, Ada Colau. Già il fatto che Sala non sia presente in aula 'virtuale' è un fatto grave, ma lo è ancora di più perché è impegnato in incontri che hanno davvero poco delle caratteristiche istituzionali, ma che hanno i risvolti tipici della campagna elettorale". Lo afferma in una nota Alessandro De Chirico, consigliere comnale di Forza Italia rilevando che “è gravissimo che a organizzare questo 'cantiere per Milano', come è stato definito, ci sia Milano & Partners che è la società di promozione di Milano dove il Comune ne è parte costituente. Un'associazione a partecipazione pubblica che dovrebbe fare promozione della città e da quando è stata costituita è solo la grancassa del sindaco”. “Ciliegina sulla torta – prosegue De Chirico - la sponsorizzazione di un post che non ha nulla d'interesse pubblico se non per il fatto che utilizza i fondi pubblici per il pagamento della pubblicità. Non sarebbe stato più utile per la collettività rendere noto che Area C è disattivata e che la sosta è tornata ad essere libera, seppur tardivamente visto il nuovo lockdown di domani, su tutta Milano?”. “È davvero incredibile la spudoratezza con cui Sala e il suo team di Expo gestiscono la cosa pubblica per i loro scopi di propaganda. Valuteremo un ricorso alla Corte dei Conti per verificare la correttezza dell'operato del Comune e di Milano & Partners”, conclude De Chirico. (Com)