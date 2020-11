Imprese: Leonardo, risultati al 30 settembre confermano resilienza e recupero operatività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati dei primi nove mesi del 2020 confermano la resilienza del Gruppo già evidenziata in occasione della relazione finanziaria semestrale, in un contesto senza precedenti, con una performance commerciale che si conferma sugli stessi livelli dello scorso anno beneficiando di ordini in ambito governativo e militare da parte dei clienti domestici a fronte di taluni slittamenti nelle campagne export e della flessione della domanda nel settore civile. Lo si apprende dalla nota diffusa a seguito della pubblicazione dei risultati della società al 30 settembre 2020, approvati oggi dal Cda. Pur impattata dagli effetti della pandemia, prosegue la nota, la performance industriale conferma l’efficacia delle iniziative messe in campo per garantire il progressivo recupero della piena operatività del business: la redditività risente anche del minor apporto delle joint venture e di un mix di attività caratterizzato da programmi in fase di sviluppo o in cui il Gruppo opera in qualità di Prime, a marginalità inferiore alla media ma fondamentali per il posizionamento attuale e futuro dei prodotti e delle tecnologie del Gruppo stesso. Infine, prosegue la nota, il flusso di cassa risente dello spostamento verso fine anno degli incassi legato allo slittamento di milestone di attività e di consegna di macchine per effetto del Covid-19, che hanno comportato un incremento del circolante con conseguente assorbimento di cassa. (Com)