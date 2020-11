Elezioni Usa: Amendola, per la ripresa l’Europa spera in un risultato al più presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia europea è interconnessa con quella statunitense e, per la ripartenza dopo la pandemia di Covid-19, è importante che si arrivi a un risultato delle elezioni Usa il prima possibile. Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Enzo Amendola, intervenendo oggi sulla piattaforma Immagina a una conferenza virtuale sulle elezioni con la vice ministra degli Esteri Marina Sereni, Marta Dassù e Lucia Annunziata. La leadership dell’ex presidente Barack Obama, ha ricordato Amendola, fu decisiva all’epoca della crisi del biennio 2008-2009 “per mettere ordine in un’Europa divisa e che tentò un suicidio economico”. Dal punto di vista geopolitico, invece, il ministro ha osservato come sulla Cina l’atteggiamento dei due candidati – il presidente in carica Donald Trump e il democratico Joe Biden – sia più o meno “la stessa”: “Gli Stati Uniti riflettono su come affrontare questa competizione”. Amendola ha fatto anche riferimento al libro dell’ex consigliere alla Sicurezza nazionale John Bolton, nel quale “è evidente che la postura geopolitica di Trump, esplicitata in maniera chiara, non prevedeva un’alleanza strutturale con l’Ue su molti temi”. “Non ho compreso, pur condividendo alcune critiche, la scelta di ritirarsi dai più grandi forum multilaterali. Questo non ha favorito il rafforzamento della posizione degli Stati Uniti, anzi ha rafforzato la scalata di alcuni rivali come la Cina”. Su questo tema, ha osservato Amendola, Trump e Biden hanno “approcci differenti”.(Res)