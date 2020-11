Imprese: Enel, confermati target indicati nel piano strategico 2020-2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 2020 "rimangono confermati i target indicati nel piano strategico 2020-2022, come parzialmente aggiornati e comunicato al mercato il 29 luglio 2020 in occasione dell’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020". È quanto si legge in una nota di Enel, che ha presentato oggi i risultati dei primi nove mesi del 2020. Il gruppo Enel, si legge nella nota, "ha potuto proseguire nell’implementazione della strategia delineata nel piano strategico 2020-2022, presentato a novembre 2019, che si focalizza su un modello di business sostenibile e pienamente integrato, in grado di cogliere le opportunità legate ai trend globali della decarbonizzazione della generazione e dell’elettrificazione dei consumi, facendo leva su fattori abilitanti quali la digitalizzazione delle reti e l’adozione di piattaforme per tutte le attività relative ai clienti". Per la restante parte del 2020 sono previsti "l’accelerazione degli investimenti nelle energie rinnovabili, in particolare in America Latina e Nord America, a supporto della crescita industriale e finalizzati a guidare la decarbonizzazione; ulteriori progressi nella digitalizzazione delle reti di distribuzione, prevalentemente in Italia e America Latina, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio e aumentare la flessibilità e resilienza della rete; l’incremento degli investimenti dedicati all’elettrificazione dei consumi, con l’obiettivo di valorizzare la crescita della base clienti, e al continuo efficientamento, sostenuto dalla creazione di piattaforme globali di business".(Com)