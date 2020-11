I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: presidente ad interim Anez pronuncia oggi discorso di fine mandato - La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, pronuncerà oggi - a pochi giorni dall'insediamento del presidente eletto, l'esponente del Movimento per il socialismo (Mas), Luis Arce - il suo discorso di fine mandato. Un intervento, ha spiegato il viceministro per il Coordinamento del governo Israel Alanoca, che si baserà su tre assi fondamentali: pacificazione, transizione elettorale e gestione. "Oggi alle nove (le 14 in Italia) ci sarà l'ultima riunione di governo di Anez" nel palazzo presidenziale (Palacio Quemado), occasione per "una valutazione con i ministri sulla gestione e successivamente darà l'ultimo messaggio al paese", ha detto Alanoca citato dalla agenzia "Abi". Il funzionario ha fatto sapere che da domani, venerdì, si procederà a chiudere le partite contabili per fare in modo che da domenica il governo incaricato "possa prendere le redini dello stato". L'esecutivo, ha fatto sapere Alanoca, dovrà inoltre ragionare sulle modalità di presenza della presidente uscente alla cerimonia di insediamento di Arce. (segue) (Res)