I fatti del giorno - America latina (5)

- Brasile: Amazzonia, governo proroga missione forze armate per lotta contro disboscamento - Il governo del Brasile ha prorogato la missione delle forze armate nella lotta contro gli incendi che stanno distruggendo parte della foresta amazzonica, autorizzata lo scorso 7 maggio fino al 30 aprile del prossimo anno. Lo riferisce il segretariato generale della presidenza della Repubblica. Il decreto firmato dal presidente, Jair Bolsonaro, stabilisce che le truppe restino dislocate nella regione nell'ambito della missione "Verde Brasile" per svolgere azioni preventive e repressive contro i crimini ambientali. La proroga era stata annunciata dal vicepresidente del Brasile e presidente del Consiglio nazionale per l'Amazzonia, Hamilton Mourao, la scorsa settimana. Secondo Mourao, per l'operazione sono stati stanziati finora complessivamente 400 milioni di real (60 milioni di euro). Di questa somma, restano a disposizione ancora 180 milioni di real (30 milioni di euro) che, secondo Mourao, permetteranno la prosecuzione della missione fino al prossimo aprile. (Res)