Roma: Municipio I, inaugurato mini auditorium dell'Edicola Est west a Prati

- Inaugurata oggi pomeriggio – alla presenza della presidente del Municipio Roma i Centro, Sabrina Alfonsi e del direttore di East west european institte, Giuseppe Scognamiglio– la mini agorà realizzata nei pressi dell'edicola di Lungotevere dei Mellini, all'angolo con Ponte Cavour. "Un'edicola storica - si legge in una nota - aperta nel 1948 grazie ad una concessione assegnata a Tosca Casadio, partigiana dei Gap che durante la guerra si era distinta per l'aiuto fornito alle vittime dei rastrellamenti nazifascisti a Prati e Trionfale, tra i quali – si dice – Palmiro Togliatti. La stessa Casadio, una dei fondatori del sindacato dei giornalai, si era resa protagonista di un famoso episodio nell'immediato dopoguerra, lo schiaffo all'allora Sindaco Rebecchini, reo di aver strappato il Manifesto della mostra de L'Unità e Rinascita, oltraggiando la memoria della Resistenza". (segue) (Com)