Roma: Municipio I, inaugurato mini auditorium dell'Edicola Est west a Prati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo 70 anni - spiega ancora la nota- la storica edicola viene rilevata da EastWest European Institute, con l'obiettivo di conservare e rilanciare lo spirito originario, ossia la promozione dell'informazione libera e della cultura indipendente. Oggi presso l'edicola è possibile trovare un corner di stampa estera specializzata in politica internazionale e una sezione dedicata ai libri più venduti nel mese. Sull'esempio di una iniziativa di successo realizzata a Parigi, l'edicola si propone come un vero e proprio 'Concierge', un centro di servizi per il quartiere, presso il quale è possibile farsi consegnare acquisti on line, la posta o spesa a domicilio, oppure trovare in tempi rapidi e a prezzi modici l'idraulico, l'assistente per la terza età o la baby sitter, o ancora farsi gestire il pagamento delle bollette o pratiche di quasi tutti i generi". (segue) (Com)