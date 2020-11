Roma: Municipio I, inaugurato mini auditorium dell'Edicola Est west a Prati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'obiettivo di rendere l'edicola un punto di incontro, di lettura e di riflessione sul mondo e sulla politica internazionale, raccogliendo le possibilità offerte dal Bando "Roma sei Mia" promosso dal Primo Municipio, l'Istituto EastWest ha presentato un progetto di riqualificazione della parte di marciapiede e delle aiuole circostanti l'edicola, realizzando delle sedute in pietra che consentono di presentare libri e riviste, organizzare incontri di lettura e dialogo, in pieno accordo con la mission dell'Istituto. (segue) (Com)