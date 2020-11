Trasporti: da Conferenza unificata via libera a risorse per rinnovo contratto Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza unificata presieduta dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha approvato l'intesa sull'anticipazione dell'80 per cento delle risorse destinate al rinnovo del contratto relativo al Trasporto pubblico locale per l'anno 2019 e sull'erogazione delle risorse destinate al rinnovo del contratto relativo al Tpl per gli anni 2016-2017-2018. Lo riferisce una nota del dicastero. (Com)