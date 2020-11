Lavoro: incontro Pd e Federdistribuzione su crisi e ammortizzatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi, nel primo pomeriggio, un incontro in videoconferenza tra il Partito democratico e Federdistribuzione. Alla riunione per il Pd - riferisce una nota dei democratici - era presente Marco Miccoli, responsabile Lavoro della segreteria nazionale e per Federdistribuzione il dottor Francesco Quattrone, direttore Area lavoro e sindacale. All'incontro hanno anche partecipato i responsabili delle maggiori imprese distributive operanti nei settori alimentare e non alimentare aderenti a Federdistribuzione. Oltre ad analizzare i temi di attualità posti dalla crisi dovuta all'emergenza sanitaria e dai recenti provvedimenti presi dal governo, il confronto si è concentrato in particolar modo su alcuni temi tra i quali: la riforma degli ammortizzatori sociali, le politiche attive del lavoro, la formazione e la riqualificazione professionale, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, argomenti questi contenuti nella prossima agenda di governo. Durante il confronto si sono registrate ampie convergenze che rendono necessari ulteriori incontri. Per questo le parti si sono riaggiornate per organizzare altri appuntamenti tematici di approfondimento. (Com)