I fatti del giorno – Milano (2)

- - Vaccini: Zocchi (ordine medici Milano), gestiti in modo scandaloso, molta gente rimarrà senza - Molte persone resteranno senza vaccinazione antinfluenzale. A lanciare l'allarme in commissione consiliare di Palazzo Marino è stata la consigliera dell'ordine dei medici di Milano e medico di medicina generale di Assago, Maria Teresa Zocchi, denunciando un "grossissimo problema dell'approvvigionamento dei vaccini". "Una cosa scandalosa per come viene gestita è il problema delle vaccinazioni antinfluenzali. Abbiamo letto tutti che mai come quest'anno sarebbe stato importante vaccinarci tutti e prima del solito. E invece quest'anno vacciniamo più tardi del solito: l'anno scorso a fine ottobre stavamo già vaccinando e quest'anno non abbiamo i vaccini, forse li avremo il 20 novembre e non so se ne avremo a sufficienza", ha detto Zocchi, chiedendosi "perché alcune strutture private invece li hanno e li fanno fare a sessanta euro l'uno". "Regione - ha aggiunto - non ha abbastanza vaccini per coprire tutte le esigenze. Sono arrivati un numero ridotto (settanta su cento) di vaccini per i giovani. Abbiamo paura che siano solo questi, per cui poca gente potrà fare il vaccino da fine novembre. Sanitari, poliziotti e insegnanti rischiano di non essere vaccinati. Questa è una programmazione sbagliata", ha denunciato la consigliera dell'ordine dei medici di Milano, riferendo però che "Ats mi ha assicurato ieri che arriveranno dopo il 15 novembre i vaccini destinati solo ed esclusivamente agli ultra65enni e mi pare che su questi non ci siano problemi". (segue) (Rem)